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Ольга Орлова показала, как во Франции относятся к русским людям

0:48
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова наглядно продемонстрировала отношение европейцев к россиянам.

Певица Ольга Орлова
Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman
Певица Ольга Орлова

Ольга Орлова сейчас отдыхает во Франции, на курорте Куршавель вместе с Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.

Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в социальных сетях видео с курорта.

Подписчики поинтересовались у звезды, как в Европе относятся к россиянам.

"Есть ли к русским другое отношение?" — спросили фолловеры.

"Есть! Нас все очень любят", — объяснила Ольга.

В качестве доказательства она разместила кадры, на которых гости курорта хором распевают гимн России и исполняют песню "Матушка Земля".

Даже российские флаги никого из отдыхающих не смущают.

Уточнения

Куршевель (фр  Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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