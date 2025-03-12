Ольга Орлова показала, как во Франции относятся к русским людям

Певица Ольга Орлова наглядно продемонстрировала отношение европейцев к россиянам.
Ольга Орлова сейчас отдыхает во Франции, на курорте Куршавель вместе с Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.
Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в социальных сетях видео с курорта.
Подписчики поинтересовались у звезды, как в Европе относятся к россиянам.
"Есть ли к русским другое отношение?" — спросили фолловеры.
"Есть! Нас все очень любят", — объяснила Ольга.
В качестве доказательства она разместила кадры, на которых гости курорта хором распевают гимн России и исполняют песню "Матушка Земля".
Даже российские флаги никого из отдыхающих не смущают.
Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.
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