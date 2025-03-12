Ольга Орлова показала, как во Франции относятся к русским людям

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова наглядно продемонстрировала отношение европейцев к россиянам.

Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman Певица Ольга Орлова

Ольга Орлова сейчас отдыхает во Франции, на курорте Куршавель вместе с Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.

Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в социальных сетях видео с курорта.

Подписчики поинтересовались у звезды, как в Европе относятся к россиянам.

"Есть ли к русским другое отношение?" — спросили фолловеры. "Есть! Нас все очень любят", — объяснила Ольга.

В качестве доказательства она разместила кадры, на которых гости курорта хором распевают гимн России и исполняют песню "Матушка Земля".

Даже российские флаги никого из отдыхающих не смущают.

Уточнения

Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.