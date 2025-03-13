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Леди Гага похвасталась кольцом за 2 млн долларов: подарок Майкла Полански

Шоу-бизнес

Инвестор Майкла Полански исправился и всё-таки подарил Леди Гаге настоящее кольцо. Предложение певице он делал с помощью травинки.

Певица Леди Гага
Фото: https://vk.com/hausofgaga by ВК-аккаунт Леди Гаги is licensed under public doman
Певица Леди Гага

Леди Гага похвасталась кольцом за 2 миллиона долларов. Майкл Полански сделал возлюбленной подарок перед свадьбой.

На этот раз кольцо выглядит более чем шикарно, а вот предложил он певице стать его женой, обернув ей вокруг пальца травинку.

Сейчас Леди Гага отдыхает с избранником в Венеции.

В апреле 2024 года Майкл Полански обручился с американской певицей и актрисой Леди Гагой. Поклонники звезды ожидают шикарную свадьбу.

Ранее Ольга Бузова отреагировала на поддержку Леди Гаги.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер и актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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