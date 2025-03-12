Испытание всей жизни: Буйнов навестил пострадавшую в ДТП пенсионерку

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Александр Буйнов заявил, что готов к обсуждению ДТП, виновником которого он стал.

Фото: youtube.com by канал BuinovOfficial, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Буйнов

В своём Telegram-канале он опубликовал кадры из передачи "Прямой эфир" и сказал, что больше не будет хранить молчание о случившемся. Он подчеркнул, что ему есть что сказать по этому поводу.

"Вокруг этой истории было слишком много лжи! Я хочу честного разговора. Это одно из самых больших испытаний в моей жизни", — заявил певец.

Также Буйнов поделился кадрами, на которых он навещает пострадавшую в больнице.

27 февраля стало известно, что Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая была госпитализирована, и врачи диагностировали у неё тромбоэмболию. Сама Алла Смирнова утверждает, что артист пытался скрыться с места ДТП.

Ранее Галь Гадот поделилась своим опытом воспитания четверых дочерей.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.