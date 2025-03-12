Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова призналась, что позволяет себе кушать вредную еду.
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котормо она жадно поедает хот-дог, купленный на заправочной станции.
"А что вы знаете о правильном питании?" — написала под кадрами знаменитость.
Она объяснила, что такое питание вошло у неё в привычку за время её долгой гастрольной деятельности.
"Это стало уже традицией: в поездах дошик, на заправках непременно хот-дог", — объяснила Ольга.
Бузова заверила, что в обычной жизни не потребляет подобную пищу, однако в поездках делает себе послабления.
Ранее беременная Ида Галич показала свой сбалансированный завтрак.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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