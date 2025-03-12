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Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог

0:47
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова призналась, что позволяет себе кушать вредную еду.

Певица Ольга Бузова
Фото: https://vk.com/buzovaofficia by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котормо она жадно поедает хот-дог, купленный на заправочной станции.

"А что вы знаете о правильном питании?" — написала под кадрами знаменитость.

Она объяснила, что такое питание вошло у неё в привычку за время её долгой гастрольной деятельности.

"Это стало уже традицией: в поездах дошик, на заправках непременно хот-дог", — объяснила Ольга.

Бузова заверила, что в обычной жизни не потребляет подобную пищу, однако в поездках делает себе послабления.

Ранее беременная Ида Галич показала свой сбалансированный завтрак.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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