Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог

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Звезда "Дома-2" Ольга Бузова призналась, что позволяет себе кушать вредную еду.

Фото: https://vk.com/buzovaofficia by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котормо она жадно поедает хот-дог, купленный на заправочной станции.

"А что вы знаете о правильном питании?" — написала под кадрами знаменитость.

Она объяснила, что такое питание вошло у неё в привычку за время её долгой гастрольной деятельности.

"Это стало уже традицией: в поездах дошик, на заправках непременно хот-дог", — объяснила Ольга.

Бузова заверила, что в обычной жизни не потребляет подобную пищу, однако в поездках делает себе послабления.

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Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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