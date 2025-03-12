Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поведал жуткую историю о бытовом преступлении знаменитой женщины.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский опубликовал фото с растением, которое в народе называют "Денежное дерево".

Актёр рассказал, что данное комнатное растение называют "Тихим убийцей", так как в его листьях содержится мышьяк.

"Знакомая "селебрети" поведала, как убила своего мужа, каждый день в салат по утрам резала по листику", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский отметил, что от такого признания у него встали волосы дыбом. Он объяснил, что перестал дружить с этой женщиной, так как ему неприятно общаться с убийцей.

Ранее Станислав Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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