Юлия Ковальчук обратилась к Алексею Чумакову: ты послан Богом

Певица Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа Алексея Чумакова с днём рождения.
Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в социальных сетях фото с супругом, певцом Алексеем Чумаковым в честь его дня рождения. Артисту исполнилось 44 года.
"У тебя невероятная миссия на Земле — ты послан Богом, дарить людям прекрасное, согревать их души и своей музыкой делать их добрее и отзывчивее", — написала Юлия под снимком.
Певица призвала мужа беречь себя и пообещала быть всегда с ним рядом.
Ковальчук и Чумаков встретились в 2003 году во время участия в шоу "Танцы на льду". В 2013 году у них состоялась свадьба. Они воспитывают двоих дочерей — Амелию и Алисию.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
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