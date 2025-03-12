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Юлия Ковальчук обратилась к Алексею Чумакову: ты послан Богом

0:52
Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа Алексея Чумакова с днём рождения.

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman
Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в социальных сетях фото с супругом, певцом Алексеем Чумаковым в честь его дня рождения. Артисту исполнилось 44 года.

"У тебя невероятная миссия на Земле — ты послан Богом, дарить людям прекрасное, согревать их души и своей музыкой делать их добрее и отзывчивее", — написала Юлия под снимком.

Певица призвала мужа беречь себя и пообещала быть всегда с ним рядом.

Ковальчук и Чумаков встретились в 2003 году во время участия в шоу "Танцы на льду". В 2013 году у них состоялась свадьба. Они воспитывают двоих дочерей — Амелию и Алисию.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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