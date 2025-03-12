У Цыганова будет девятый?: Снигирь спровоцировала слухи о пополнении в семье

Актриса Юлия Снигирь поделилась в социальных сетях фотографией с пинеткой для новорождённых, что вызвало слухи о её второй беременности.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь

На снимке была запечатлена светлая пинетка с розовым бантом. Интернет-пользователи предположили, что таким образом актриса хочет сообщить о скором пополнении в семье.

Юлия Снигирь замужем за актёром Евгением Цыгановым, с которым они воспитывают сына Фёдора. У Евгения Цыганова также есть семеро детей от прошлых отношений с актрисой Ириной Леоновой.

Многие упрекали актёра за то, что он ушёл от беременной возлюбленной, но Цыганов подчёркивал, что не бросал своих детей. Он утверждает, что поддерживает общение со всеми наследниками.

Ранее Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко подогрели слухи о романе.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.



Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.



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