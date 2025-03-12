Астропсихолог оценила будущее певца Шамана и Екатерины Мизулиной

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шаман подтвердил свой роман с Екатериной Мизулиной. Астропсихолог рассказала о гармонии их отношений и возможных трудностях.

Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Певец Шаман рассекретил свой роман с Екатериной Мизулиной, публично поцеловав свою избранницу на глазах огромной аудитории.

Астропсихолог Александра Метальникова уверена, что Ярослав Дронов станет для Екатерины Мизулиной наставником и "человеком-подарком".

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему, на её взгляд, певец Шаман и Екатерина Мизулина идеально подходят друг другу.

"Он для неё такой благодетель, наставник. Она, конечно, может время от времени невольно его раздражать какими-то очень дотошными, занудными вопросами", — цитирует слова эксперта интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Специалист охарактеризовала Ярослава Дронова как щедрого покровителя и мудрого благодетеля.

Метальникова уверена, что Шаман может помочь Екатерине Мизулиной развиваться как личности.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.





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