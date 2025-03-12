Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как освежить интерьер за один день? Простые приемы, которые работают лучше ремонта
Ел только белковый завтрак: вот что случилось с моим телом спустя месяц
Весна 2025: мода, которую вы ждали или провал, от которого не спрячешься
В Венгрии открывается новый завод Mercedes — шаг к миллиону автомобилей в год
Секрет сочного куриного шашлыка: 3 маринада, которые вам точно понравятся
Компьютеры, которые думают как люди: фантастика становится реальностью
Прибавка к пенсии и место на кладбище: зачем артисты на самом деле гоняются за званиями
Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться
Российский ответ Tesla: российский электрокар готовится к старту

Астропсихолог оценила будущее певца Шамана и Екатерины Мизулиной

1:04
Шоу-бизнес

Певец Шаман подтвердил свой роман с Екатериной Мизулиной. Астропсихолог рассказала о гармонии их отношений и возможных трудностях.

Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman
Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Певец Шаман рассекретил свой роман с Екатериной Мизулиной, публично поцеловав свою избранницу на глазах огромной аудитории.

Астропсихолог Александра Метальникова уверена, что Ярослав Дронов станет для Екатерины Мизулиной наставником и "человеком-подарком".

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему, на её взгляд, певец Шаман и Екатерина Мизулина идеально подходят друг другу.

"Он для неё такой благодетель, наставник. Она, конечно, может время от времени невольно его раздражать какими-то очень дотошными, занудными вопросами", — цитирует слова эксперта интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Специалист охарактеризовала Ярослава Дронова как щедрого покровителя и мудрого благодетеля.

Метальникова уверена, что Шаман может помочь Екатерине Мизулиной развиваться как личности.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Садоводство, цветоводство
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Российский шоу-бизнес
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Худший кошмар для бронетехники: Ка-52М перебросили на борьбу с отступающими оккупантами ВСУ Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Ел только белковый завтрак: вот что случилось с моим телом спустя месяц
Весна 2025: мода, которую вы ждали или провал, от которого не спрячешься
В Венгрии открывается новый завод Mercedes — шаг к миллиону автомобилей в год
Секрет сочного куриного шашлыка: 3 маринада, которые вам точно понравятся
Компьютеры, которые думают как люди: фантастика становится реальностью
Астропсихолог оценила будущее певца Шамана и Екатерины Мизулиной
Прибавка к пенсии и место на кладбище: зачем артисты на самом деле гоняются за званиями
Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться
Российский ответ Tesla: российский электрокар готовится к старту
ТОП-5 самых доступных легковых авто СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.