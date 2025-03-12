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Пересильд вновь подогрела слухи о романе с известным певцом

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодой 19-летний певец Ваня Дмитриенко и 15-летняя актриса Анна Пересильд подогрели слухи о романе. В соцсетях артистов появился клип на новую песню "Цветаева".

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд
Фото: youtube.com by канал Ваня Дмитриенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд

В опубликованном ролике Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко обнимаются, а затем юноша держит девушка за руку над пропастью, однако она всё равно падает.

Артисты уже делились некоторыми кадрами из готовящегося клипа. Тогда они писали друг другу комментарии с сердечками. Помимо этого, Ваня Дмитриенко выкладывал серию фото, в которую включил и снимок Анны с подписью: "Я люблю тебя, жизнь".

Анна Пересильд встречалась с коллегой по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" Ярославом Могильниковым, однако не так давно подтвердила их расставание. Она призналась, что смогла пережить непростые времена.

Ранее стало известно, как выглядит могила Олега Стриженова спустя месяц после похорон.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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