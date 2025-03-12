Актриса Рената Литвинова скоро станет бабушкой: показали УЗИ

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

58-летняя актриса Рената Литвинова скоро будет нянчить внука или внучку.

Фото: https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall by Инстаграм Ренаты Литвиновой is licensed under public doman Актриса Рената Литвинова

Telegram-канал "Немалахов" сообщил, что Рената Литвинова скоро станет бабушкой.

Дочка актрисы 23-летняя Ульяна Домбровская активно намекает на свою беременность. Девушка разместила в социальных сетях снимок в футболке с принтом в виде снимка УЗИ.

На фото с матерью Ульяна выглядит очень округлившейся, что тоже намекает на интересное положение девушки.

Ранее дочь Ренаты Литвиновой Ульяна похвасталась колье за 19 миллионов рублей.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.



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