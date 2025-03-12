Не Вициным единым: ещё одна могила звезды кино оказалась заброшенной

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Спустя месяц после похорон, могила народного артиста СССР Олега Стриженова продолжает оставаться в запустении. Об этом сообщает издание "Абзац".

Фото: youtube.com by канал Информ TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олег Стриженов

Известно, что актёр ушёл из жизни 9 февраля 2025 года, ему было 96 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Несмотря на большое количество родственников, друзей и поклонников, которые пришли попрощаться с Олегом Стриженовым, его могила выглядит неухоженной. На ней до сих пор лежат цветы, которые были возложены в день похорон, но уже начали преть.

Также рядом с памятником можно увидеть вазы с засохшими букетами, а живые растения давно завяли и до сих пор не убраны.

Это не единственный пример заброшенной могилы некогда известного и популярного артиста. Например, место захоронения Георгия Вицина также остаётся без внимания.

Ранее сообщалось, что Netflix готовится к экранизации одного из хоррор-романов Стивена Кинга.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино.



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