Не Вициным единым: ещё одна могила звезды кино оказалась заброшенной

Спустя месяц после похорон, могила народного артиста СССР Олега Стриженова продолжает оставаться в запустении. Об этом сообщает издание "Абзац".
Известно, что актёр ушёл из жизни 9 февраля 2025 года, ему было 96 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.
Несмотря на большое количество родственников, друзей и поклонников, которые пришли попрощаться с Олегом Стриженовым, его могила выглядит неухоженной. На ней до сих пор лежат цветы, которые были возложены в день похорон, но уже начали преть.
Также рядом с памятником можно увидеть вазы с засохшими букетами, а живые растения давно завяли и до сих пор не убраны.
Это не единственный пример заброшенной могилы некогда известного и популярного артиста. Например, место захоронения Георгия Вицина также остаётся без внимания.
Ранее сообщалось, что Netflix готовится к экранизации одного из хоррор-романов Стивена Кинга.
Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино.
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