Скарлетт Йоханссон отказалась от селфи с фанатом – и вот почему

Скарлетт Йоханссон, известная своей сдержанностью в отношении личной жизни, недавно дала интервью журналу InStyle, где откровенно рассказала о своём отношении к славе, личным границам и социальным сетям.
Актриса подчеркнула важность сохранения анонимности своих детей — 10-летней дочери Роуз и 3-летнего сына Космо. Она считает, что частная жизнь бесценна и хочет, чтобы её дети сами решили, готовы ли они быть частью публичного пространства, когда подрастут. Йоханссон отметила, что слава может казаться привлекательной, но вернуть частную жизнь уже невозможно.
Скарлетт объяснила, почему отказывается фотографироваться с поклонниками в повседневной жизни:
"Многих это расстраивает, но я всегда говорю: "Я не на работе". Это не значит, что я не ценю своих поклонников", — заявила Скарлетт.
Она с удовольствием общается с фанатами, делает селфи и раздаёт автографы во время официальных мероприятий и премьер, но считает важным разделять работу и личное пространство.
"Каждый публичный человек должен иметь возможность оставаться собой, а не быть персонажем с экрана 24 часа в сутки семь дней в неделю", — подчеркнула она.
Йоханссон призналась, что чувствует давление со стороны индустрии в отношении присутствия в социальных сетях, но не видит комфортного способа быть в цифровом пространстве.
"Это противоречит моим основным ценностям", — поделилась актриса.
Она даже обсуждала возможность завести аккаунт в Instagram со своим психотерапевтом, но пришла к выводу, что это идёт вразрез с её убеждениями.
Несмотря на многолетний успех, Йоханссон призналась, что долгое время боялась разрушить свою карьеру. Однако теперь она чувствует себя увереннее и не боится отстаивать свои границы:
"Я осознала, что создала нечто ценное и имею своё место в кино. Это позволило мне стать более независимой и не бояться исчезнуть", — отметила Скарлетт.
Скарлетт Йоханссон продолжает успешно совмещать карьеру в кино с личной жизнью, оставаясь верной своим принципам и ценностям, что делает её одной из самых уважаемых и востребованных актрис современности.
Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса.
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