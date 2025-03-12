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Скарлетт Йоханссон отказалась от селфи с фанатом – и вот почему

2:29
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон, известная своей сдержанностью в отношении личной жизни, недавно дала интервью журналу InStyle, где откровенно рассказала о своём отношении к славе, личным границам и социальным сетям.

Scarlett Johansson
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Scarlett Johansson

О сохранении приватности детей

Актриса подчеркнула важность сохранения анонимности своих детей — 10-летней дочери Роуз и 3-летнего сына Космо. Она считает, что частная жизнь бесценна и хочет, чтобы её дети сами решили, готовы ли они быть частью публичного пространства, когда подрастут. Йоханссон отметила, что слава может казаться привлекательной, но вернуть частную жизнь уже невозможно.

О личных границах и взаимодействии с поклонниками

Скарлетт объяснила, почему отказывается фотографироваться с поклонниками в повседневной жизни:

"Многих это расстраивает, но я всегда говорю: "Я не на работе". Это не значит, что я не ценю своих поклонников", — заявила Скарлетт.

Она с удовольствием общается с фанатами, делает селфи и раздаёт автографы во время официальных мероприятий и премьер, но считает важным разделять работу и личное пространство.

"Каждый публичный человек должен иметь возможность оставаться собой, а не быть персонажем с экрана 24 часа в сутки семь дней в неделю", — подчеркнула она.

Об отсутствии в социальных сетях

Йоханссон призналась, что чувствует давление со стороны индустрии в отношении присутствия в социальных сетях, но не видит комфортного способа быть в цифровом пространстве.

"Это противоречит моим основным ценностям", — поделилась актриса.

Она даже обсуждала возможность завести аккаунт в Instagram со своим психотерапевтом, но пришла к выводу, что это идёт вразрез с её убеждениями.

О карьере и уверенности в себе

Несмотря на многолетний успех, Йоханссон призналась, что долгое время боялась разрушить свою карьеру. Однако теперь она чувствует себя увереннее и не боится отстаивать свои границы:

"Я осознала, что создала нечто ценное и имею своё место в кино. Это позволило мне стать более независимой и не бояться исчезнуть", — отметила Скарлетт.

Скарлетт Йоханссон продолжает успешно совмещать карьеру в кино с личной жизнью, оставаясь верной своим принципам и ценностям, что делает её одной из самых уважаемых и востребованных актрис современности.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /ˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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