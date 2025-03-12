Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мойте волосы реже — получите больше! Как это работает? Ответ внутри
Чебуреки на скорую руку — быстрее и проще, чем пельмени
Не тратьте часы на грудные: два тренинга в неделю – и мощный рельеф гарантирован
4 секрета, которые превращают магазинный фарш в идеальную основу для котлет
Хранение машины зимой: почему гараж – не всегда лучшее решение
Одна ошибка — и ваш интерьер выглядит как квартира из 90-х: как не превратить стильный ремонт в ретро
Бесплатное удобрение, которое заменит магазинные подкормки
Пион — не просто цветок: как он приносит счастье, защищает брак и лечит
Лай — не обязательный бонус: породы собак, которые ведут себя тише, чем кошки

Лолита рассказала о музыкальных предпочтениях дочери: репертуар Кати Огонёк

0:53
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала, как её 26-летняя дочь Ева Цекало спела блатную песенку.

Певица Лолита Милявская с дочерью
Фото: https://t.me/s/lolitamilyavskaya by Телеграм-канал Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская с дочерью

Лолита Милявская опубликовала видео из салона автомобиля. На заднем сидении её дочь Ева устроила импровизированный концерт.

Девушка рассекретила свой необычный музыкальный вкус, увлекшись женским шансоном. Ева проникновенно исполнила песню Кати Огонёк "Белые платочки".

"Репертуар Кати Огонёк для меня новенькое. Как я люблю тебя, дочечка. Сколько же ты мне даёшь позитива и вообще всего в этой жизни!" — написала под кадрами звезда.

Лолита уверена, что в мире есть только два человека, которым она должна — это её дочь и мама.

Дочь Милявской и Александра Цекало Ева с рождения страдает синдром Аспергера.

Уточнения

Синдро́м Аспе́ргера — устаревший (ранее применявшийся) диагноз, который до внедрения МКБ-11 выставлялся некоторым лицам, имеющим расстройство аутистического спектра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анастасия Волочкова кардинально поменяла планы по поводу свадьбы дочери
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова кардинально поменяла планы по поводу свадьбы дочери Аудио 
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Новости спорта
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету Аудио 
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Добить гидру. После взятия Суджи армии РФ не стоит успокаиваться Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Наркотики и политика — стал известен призыв Китая к США после введения пошлин
Будьте смелыми! Пальто, которое добавит элегантности вашему гардеробу
Приказ ЦРУ: Америка попытается развалить Канаду через соцсети
Добить гидру. После взятия Суджи армии РФ не стоит успокаиваться
Не бойтесь микроволновки! Вот правда, которую вам не расскажут
Фитнес-миф, из-за которого вы теряете время в зале, пока другие качают мышцы без лишних усилий
Радиоактивный зонтик — стало известно, какие города уничтожит ядерное оружие Франции
Не как у всех: необычный способ выращивания рассады, который экономит место и деньги
Забор, который не только защищает, но и генерирует электричество: новый тренд в вашем саду
Неправильный запрет: на этот способ развода от мошенников может попасться каждый
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.