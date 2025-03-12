Лолита рассказала о музыкальных предпочтениях дочери: репертуар Кати Огонёк

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала, как её 26-летняя дочь Ева Цекало спела блатную песенку.

Фото: https://t.me/s/lolitamilyavskaya by Телеграм-канал Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская с дочерью

Лолита Милявская опубликовала видео из салона автомобиля. На заднем сидении её дочь Ева устроила импровизированный концерт.

Девушка рассекретила свой необычный музыкальный вкус, увлекшись женским шансоном. Ева проникновенно исполнила песню Кати Огонёк "Белые платочки".

"Репертуар Кати Огонёк для меня новенькое. Как я люблю тебя, дочечка. Сколько же ты мне даёшь позитива и вообще всего в этой жизни!" — написала под кадрами звезда.

Лолита уверена, что в мире есть только два человека, которым она должна — это её дочь и мама.

Дочь Милявской и Александра Цекало Ева с рождения страдает синдром Аспергера.

Уточнения

Синдро́м Аспе́ргера — устаревший (ранее применявшийся) диагноз, который до внедрения МКБ-11 выставлялся некоторым лицам, имеющим расстройство аутистического спектра.



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