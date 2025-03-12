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Dior выбирает Рианну: что это значит для легендарного аромата

3:04
Шоу-бизнес

​Мир моды и красоты взбудоражен: Рианна стала новым лицом аромата J'Adore от Dior, сменив актрису Шарлиз Терон, которая представляла этот парфюм более 20 лет. Это событие знаменует собой обновление культового бренда, а также подчёркивает современный и смелый характер аромата, который остаётся одним из самых популярных в мире.

Певица Рианна
Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Певица Рианна

Новая рекламная кампания Dior с Рианной

Съёмки рекламного ролика проходили во Дворце Версаль - месте, символизирующем роскошь и элегантность. Режиссёром стал Стивен Кляйн, известный своими работами для ведущих модных домов. В видео Рианна появляется в двух контрастных образах:

  • Первый образ - стильный чёрный стёганый жакет, юбка-карандаш и солнцезащитные очки, подчёркивающие элегантность и силу.
  • Второй образ - роскошное золотое платье в сочетании с винтажным ожерельем из личной коллекции певицы, символизирующее непреходящую ценность аромата J'Adore.

Фоном для видео стала песня Рианны "Love on the Brain", что добавило кампании ещё больше чувственности и харизматичности. В конце ролика певица произносит слоган Dior: "Ваши мечты — сделайте их реальностью".

Что значит это сотрудничество для Dior?

Выбор Рианны в качестве нового лица аромата J'Adore — не просто маркетинговый ход. Это символ перемен и эволюции бренда, стремящегося быть ближе к современным женщинам, уверенным в себе и своём стиле.

Рианна — не только музыкальная суперзвезда, но и икона моды, бизнесвумен, основательница успешного бренда Fenty Beauty. Её влияние в индустрии красоты огромно, и её сотрудничество с Dior вполне логично.

История отношений Рианны с Dior

Это не первый раз, когда певица работает с французским модным домом. В 2015 году она уже стала лицом рекламной кампании "Secret Garden", став первой темнокожей женщиной, представляющей Dior.

Теперь же её возвращение в семью Dior в качестве амбассадора культового аромата J'Adore подчёркивает её статус настоящей иконы стиля.

Фанаты в восторге

Реакция поклонников на новость о сотрудничестве была мгновенной. В соцсетях активно обсуждают образы Рианны в рекламе, её выбор украшений, сам ролик, а также значение этого сотрудничества для Dior. Многие уверены, что благодаря Рианне интерес к аромату J'Adore возрастёт среди молодого поколения.

Пока неизвестно, станет ли Рианна выпускать новую интерпретацию аромата J'Adore или же ограничится рекламной кампанией. Однако уже сейчас можно сказать, что её участие в проекте стало одним из главных событий в мире моды и парфюмерии 2024 года.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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