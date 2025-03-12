Жена Михаила Ефремова рассказала о состоянии здоровья актёра

Ксения Собчак побеседовала с супругой Михаила Ефремова на фоне информации о диагностированном у актёра заболевании.
Telegram-канал Mash сообщил, что актёр Михаил Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение из колонии из-за ухудшегося состояния здоровья.
Появилась информация о том, что у Михаила Ефремова якобы диагностировали язву желудка.
Собчак связалась с женой артиста Софьей Кругликовой и выяснила, что сообщение о госпитализации артиста — враньё.
"Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма его и ХОБЛ (но это и логично, находясь почти 5 лет там), в больницу он ездил несколько раз", — объяснила супруга Ефремова.
Женщина объяснила, что актёру приходилось несколько раз обращаться за медицинской помощью, чтобы купировать острые приступы.
Софья Кругликова выразила надежду на то, что артиста освободят по УДО. Решение об этом будет приниматься 24 марта.
"Шансы есть", — сказала женщина.
Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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