Лучше уже не будет: ASAP Rocky и Марк Эйдельштейн встретились в Париже

Американский рэпер ASAP Rocky и российский актёр Марк Эйдельштейн познакомились в Париже, о чём сообщило издание Wonderland в социальных сетях.

Фото: instagram.com by официальный аккаунт издания Wonderland в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Эйдельштейн и ASAP Rocky

Встреча музыканта и молодого актёра произошла во время показа бренда Miu Miu во французской столице. Эйдельштейн, известный своей любовью к американскому рэпу, прокомментировал событие: "Лучше уже не будет".

На видео, запечатлевшем момент их знакомства, видно, как артист по-дружески стучит рэпера в плечо.

Марк Эйдельштейн стал звездой мирового кинематографа после выхода фильма "Анора", в котором он сыграл одну из главных ролей. Картина независимого режиссёра Шона Бейкера стала триумфатором премии "Оскар", завоевав пять статуэток, в том числе за "Лучший фильм".

Ранее Саша Бортич рассказала о материнских чувствах.

Уточнения

Раким Ателастон Майерс (англ. Rakim Athelaston Mayers; род. 3 октября 1988, Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимом A$AP Rocky — американский рэпер, музыкальный продюсер и руководитель звукозаписывающей компании.



Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.