Загадочные проекты BTS: что ждать от апрельских релизов группы

2:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанаты BTS могут начинать готовиться к большим новостям: 6 марта 2025 года было официально объявлено о выпуске двух новых проектов — "BTS 7 Moments" и "RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE". Эти релизы приурочены к грядущему полному воссоединению группы в июне 2025 года, когда все участники завершат обязательную военную службу.

Фото: 140123 Почтовый индекс by Taehyung's Moment, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BTS k-pop

Что известно о новых проектах

Хотя подробности пока держатся в секрете, уже известны ключевые даты предзаказов и официального выхода:

"BTS 7 Moments"

Предзаказ стартует 19 марта

стартует Официальный релиз - 2 апреля

"RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE"

Предзаказ начнётся 8 апреля

начнётся Релиз состоится 24 апреля

Несмотря на минимальное количество информации, фанаты уверены, что эти проекты станут важными вехами в истории группы и будут связаны с их прошлым, настоящим и будущим.

Что это может означать для фанатов

BTS всегда радуют поклонников особенными релизами, наполненными эксклюзивным контентом. Учитывая название "BTS 7 Moments", можно предположить, что это будет проект, посвящённый самым знаковым моментам группы, возможно, в формате фотоальбома, документального фильма или специального музыкального сборника.

"RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE" звучит как продолжение любимого фанатами шоу RUN BTS, но пока неизвестно, будет ли это подборка лучших эпизодов, новые выпуски или уникальный мерч.

Фанаты в ожидании возвращения BTS

ARMY уже активно обсуждают новость в социальных сетях, выдвигая свои теории о содержании новых проектов. Тем более, что релизы запланированы как раз к моменту возвращения всех участников группы из армии.

В июне 2025 года BTS снова соберутся вместе после завершения службы у оставшихся участников — это долгожданное событие для поклонников по всему миру. Многие надеются, что новые проекты станут своеобразным мостом между ожиданием и официальным камбэком группы.

Скорее всего, в ближайшие недели BigHit Music начнёт раскрывать больше деталей о проектах, а поклонников ждут тизеры и, возможно, даже сюрпризы.

Одно можно сказать точно — BTS продолжают радовать фанатов даже в период их временного отсутствия, и эти релизы станут важной частью 2025 года для всех, кто следит за творчеством группы.

Уточнения

BTS (кор. 방탄소년단 Пантхан сонёндан, кит. 防彈少年團 Фандань шаоняньтуань, яп. 防弾少年団; Бо̄дан сё̄нэндан, также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.