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Парикмахером после миллиардера? Что ждёт Блиновскую в женской колонии

3:38
Шоу-бизнес

После оглашения приговора блогерша Елена Блиновская может быть отправлена в женскую исправительную колонию №1 в посёлке Головино, Владимирская область. Это учреждение давно получило негласное прозвище "элитной" тюрьмы для женщин, осуждённых за экономические преступления. Именно здесь отбывала свой срок Евгения Васильева — экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ, замешанная в одном из крупнейших коррупционных дел в современной России.

блиновская
Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Сергеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
блиновская

ИК-1 Головино имеет относительно "комфортную" по сравнению с другими колониями репутацию. Однако, несмотря на статус, это всё ещё тюрьма, где распорядок жёсткий, а условия далеки от привычной жизни в люксовых апартаментах и бизнес-залах аэропортов.

От марафонов желаний к швейной машинке

Колония известна своей трудовой программой. Женщин здесь обучают профессиям — преимущественно прикладным. Главные направления: швейное дело и основы парикмахерского искусства. По сути, Елена Блиновская может сменить эфиры в Instagram и роскошные съёмки на пошив спецодежды или мужских трусов для госконтрактов.

Швейный цех колонии — один из основных рабочих объектов. За выполнение норм заключённые получают небольшую оплату, которая, впрочем, может быть потрачена в тюремном магазине или использована на оплату заказных передач. Альтернатива — обучение на парикмахера, что, возможно, пригодится Блиновской, если она решит кардинально сменить сферу деятельности после освобождения.

Срок до 2028 года: как долго Блиновская может находиться за решёткой

С учётом проведённого времени в СИЗО, окончание срока Блиновской может прийтись на весну 2028 года. Её адвокаты уже подали апелляцию, надеясь на смягчение приговора, но пока официальных решений не принято. Если апелляцию отклонят, этапирование может состояться в ближайшие недели.

Стоит отметить, что в колонии предусмотрены комнаты для длительных свиданий. Родственники могут навещать осуждённых — при соблюдении определённых условий. Так что при желании Блиновская сможет видеть семью, но только по строгому графику.

Марафоны и миллионы: как Блиновская оказалась на скамье подсудимых

Блиновская — одна из самых известных инфлюенсеров в российском сегменте соцсетей. Её марафоны желаний собирали сотни тысяч участниц, а доходы исчислялись сотнями миллионов рублей. Однако в апреле 2023 года она стала фигурантом громкого уголовного дела. Следствие обвинило её в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей и обналичивании крупных денежных средств.

В результате Блиновская была арестована, а её роскошный образ жизни подвергся критике и разоблачениям. Марафоны были заморожены, а публика, ранее восхищавшаяся её "успехом", теперь с интересом следит за судебной эпопеей.

Что дальше

Если приговор останется в силе, Блиновскую ожидают годы заключения и полное изменение привычной реальности. От лайфстайла с личным водителем и брендовой одеждой — к пайке, нарядам и трудотерапии. Но как показывает история Евгении Васильевой, некоторые женщины умеют приспосабливаться даже к тюремной жизни — особенно если она "для особого круга".

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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