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Фанаты BTS ликуют: Джей-Хоуп готовит коллаборацию с Кендриком Ламаром

1:57
Шоу-бизнес

11 марта 2025 года Джей-Хоуп из BTS появился на шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", чтобы представить свой новый сингл "Sweet Dreams", записанный совместно с американским певцом и автором песен Мигелем.

President Joe Biden and BTS in the Oval Office of the White House, May 31, 2022
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
President Joe Biden and BTS in the Oval Office of the White House, May 31, 2022

Желание сотрудничества с Кендриком Ламаром

Во время беседы ведущий Джимми Фэллон отметил недавние публикации Джей-Хоупа в социальных сетях, где он танцует под трек Кендрика Ламара "Not Like Us". На вопрос о личном знакомстве с Ламаром Джей-Хоуп ответил отрицательно, но выразил большое желание встретиться с ним. Когда Фэллон поинтересовался возможностью совместной работы, Джей-Хоуп с энтузиазмом заявил: "Я бы с удовольствием поработал с Кендриком Ламаром однажды". Эти слова вызвали бурные аплодисменты аудитории, а сам артист исполнил несколько танцевальных движений, подогрев интерес к потенциальному сотрудничеству.

Анонс новых синглов

После участия в "The Tonight Show" Джей-Хоуп провёл неожиданную прямую трансляцию на платформе Weverse, где поделился захватывающими новостями. Он сообщил о планах выпустить два новых сингла в ближайшем будущем. Хотя многие фанаты ожидают полноформатного альбома, Джей-Хоуп объяснил, что в настоящее время сосредоточен на выпуске отдельных треков. Он подчеркнул, что хочет тщательно проработать материал и, когда придёт время для альбома, представить его с чёткой концепцией и направлением.

Реакция фанатов

Сообщения Джей-Хоупа вызвали волну восторга среди ARMY (фанатов BTS) в социальных сетях. Многие отметили его вдумчивый подход к созданию музыки и выразили признательность за стремление артиста представить качественный и осмысленный материал.

Уточнения

BTS (кор. 방탄소년단 Пантхан сонёндан, кит. 防彈少年團 Фандань шаоняньтуань, яп. 防弾少年団; Бо̄дан сё̄нэндан, также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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