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BTS могут гордиться: Чимин побил рекорд PSY

1:21
Шоу-бизнес

11 марта 2025 года стало известно, что Чимин из BTS установил новый рекорд с сольной песней "Who" в чарте Billboard Hot 100. На этой неделе трек занимает 41-ю строчку, проводя в чарте уже 32-ю неделю подряд. Таким образом, "Who" превзошла достижение PSY с его хитом "Gangnam Style", который удерживался в чарте 31 неделю, и сравнялась с успехом песни "Dynamite" от BTS, также находившейся в Billboard Hot 100 в течение 32 недель.

BTS at the 31st Golden Disk Awards
Фото: commons.wikimedia.org by AJEONG_JM, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
BTS at the 31st Golden Disk Awards

Кроме того, альбом "MUSE" Чимина продолжает лидировать как сольный K-Pop альбом с наибольшим количеством недель в чарте Billboard 200, оставаясь там уже 33 недели подряд и занимая на этой неделе 154-е место. "MUSE" также проводит седьмую неделю на первой позиции в чарте Billboard World Albums. Песня "Who" занимает 23-е место в Global Excl. U. S., 24-е в Global 200 и 26-е в Streaming Songs, оставаясь в этих чартах уже 33 недели.

Ожидается, что на следующей неделе Чимин продолжит устанавливать новые рекорды с песней "Who" в чарте Billboard Hot 100.

Уточнения

BTS (кор. 방탄소년단 Пантхан сонёндан, кит. 防彈少年團 Фандань шаоняньтуань, яп. 防弾少年団; Бо̄дан сё̄нэндан, также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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