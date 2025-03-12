Застукала на горячем: психолог Степанова о странной тяге домработницы к ее мужу

2:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог и телеведущая Вероника Степанова шокировала подписчиков неожиданным признанием. На своей странице в соцсетях она рассказала о крайне странном и тревожном поведении собственной домработницы, которое, по её словам, длится уже некоторое время.

Фото: https://www.freepik.com Нижнее белье

По словам Степановой, помощница по хозяйству не только нарушает личные границы, но и проявляет слишком явный интерес к её супругу. Самым возмутительным эпизодом Вероника считает момент, когда застала домработницу за тем, что та примеряла её нижнее бельё.

"Она реально носит моё бельё! И это не всё. Я вижу, как она строит глазки моему мужу, будто она не на работе, а на кастинге в романтическое шоу", — поделилась психолог с подписчиками.

Звезда отметила, что ситуация начала выходить из-под контроля, особенно когда помощница стала задерживаться дома даже после окончания смены, под разными предлогами, стараясь остаться вблизи мужа.

"Сначала это казалось случайностью: улыбка, странный взгляд… Но когда она стала задерживаться и подходить к нему всё ближе, мне стало не по себе", — добавила Вероника.

Психолог призналась, что теперь всерьёз задумывается о прекращении сотрудничества с этой женщиной, несмотря на то, что та была с ними не первый год и казалась надёжной.

"Семья — это личное пространство. Когда его пытаются нарушить, причём изнутри, это вызывает настоящий шок. Я долго терпела, но теперь, похоже, придётся попрощаться", — резюмировала Степанова.

Интернет-пользователи тут же разделились на два лагеря. Одни поддержали Веронику и посчитали её поступок смелым, другие же заявили, что проблему можно было решить менее публично. Однако большинство сошлись в одном — ситуация действительно неприятная, и такое поведение от домашнего персонала трудно оправдать.

На данный момент сама героиня скандала — домработница — никак не прокомментировала слова своей работодательницы. Не исключено, что после этой истории Вероника Степанова сделает соответствующие выводы в выборе помощников по дому.

Уточнения

Верони́ка Ю́рьевна Степа́нова (род. 14 августа 1978, Ленинград) — российский клинический психолог и ютубер.



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