Саша Бортич призналась, что не сразу ощутила бесконечную любовь к сыну

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич, известная по проектам "Я худею" и "Фишер", рассказала, что не сразу прониклась материнской любовью к своему сыну Саше.

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саша Бортич

В интервью изданию "Собака.ру" она поделилась, что материнство не изменило её и не сделало другим человеком, но подарило ей совершенно новые знания и опыт.

"Когда я стала матерью, я была рада, но не ощутила к своему ребёнку бесконечной любви сразу. Это отдельный человек, и ты постепенно узнаёшь его. Пытаешься понять, что это такое — быть матерью. И только со временем любовь в тебе растёт", — объяснила актриса.

По её мнению, материнская безусловная любовь не возникает сразу после рождения ребёнка. Однако она поспешила подчеркнуть, что это лишь её личное мнение, которое не претендует на абсолютную истину.

Ранее сообщалось о двухчасовом разговоре Роберта Паттинсона и Зендеи, посвящённом сцене в фильме "Драма".

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.