Мама Тимати пожаловалась на панические атаки из-за сложности воспитания внучки Алисы

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова призналась, что у неё начались панические атаки. Причину она видит в сложностях подросткового возраста внучки Алисы.
Мама Тимати признала, что эмоционально истощена, так как ей трудно общаться с детьми. На этом фоне у неё случились панические атаки.
"Ты чувствуешь раздражение от громких звуков, от необходимости что-то говорить, от постоянной включённости", — объяснила причины своего состояния родительница рэпера.
Она назвала общение с внучкой Алисой игрой в одни ворота, так как ребёнок не в силах понять проблемы взрослого человека.
Юнусова пришла к выводу, что ей необходимо отстраниться, чтобы позаботиться о себе.
Она посоветовала женщинам делегировать часть своих обязанностей по воспитанию детей, чтобы отдохнуть немного. Симона назвала панические атаки эпидемией нашего времени.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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