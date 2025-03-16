Лолита Милявская рассказала о зависимости особенной дочери от кофе

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская приехала в Болгарию, чтобы навестить мать и дочь.

Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская с дочерью

Лолита Милявская опубликовала в социальных сетях видео с 26-летней дочерью Евой от шоумена Александра Цекало.

На кадрах Ева с наслаждением пьёт кофе. Особенная девушка объяснила матери, что кладёт в кофе много сахара.

Певица считает, что любовь к сладкому досталась Еве от бабушки. Лолита обратила внимание на зависимость наследницы от кофе. Дочь певицы не может отказать себе в удовольствии несколько раз в день насладиться сладким кофейным напитком.

"Мой кофеман. 3 чашки капучино в день! Я бы от одной отходила трое суток. Вся в бабулю", — написал под видео Милявская.

Ранее сообщалось, что певицу Лолиту позвали на ТВ после массовой отмены концертов.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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