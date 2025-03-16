Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На шаг впереди? Дания запустила производство электронного метанола
Перестаньте искать оправдания: эта инструкция заставит вас бросить пить
Запрет гибридов с 2030 года могут отменить — что изменится для водителей
Гнев подростка — это бомба замедленного действия: ситуацию можно разрядить
Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма
Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова
Может ли Казахстан превратить тюльпан в источник дохода
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков

Лолита Милявская рассказала о зависимости особенной дочери от кофе

0:57
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская приехала в Болгарию, чтобы навестить мать и дочь.

Певица Лолита Милявская с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская с дочерью

Лолита Милявская опубликовала в социальных сетях видео с 26-летней дочерью Евой от шоумена Александра Цекало.

На кадрах Ева с наслаждением пьёт кофе. Особенная девушка объяснила матери, что кладёт в кофе много сахара.

Певица считает, что любовь к сладкому досталась Еве от бабушки. Лолита обратила внимание на зависимость наследницы от кофе. Дочь певицы не может отказать себе в удовольствии несколько раз в день насладиться сладким кофейным напитком.

"Мой кофеман. 3 чашки капучино в день! Я бы от одной отходила трое суток. Вся в бабулю", — написал под видео Милявская.

Ранее сообщалось, что певицу Лолиту позвали на ТВ после массовой отмены концертов.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто
Домашние животные
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто Аудио 
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается
Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы
Жирков раскрыл тайну: этот клуб станет чемпионом России — у соперников не будет шансов
Нехватка воды канула в лету — человечество научилось добывать воду из воздуха
Грустные глазки или хитрый расчёт? Как не поддаться на манипуляции питомцев
Без тренажеров и зала: упражнения, которые сделают тело сильным и выносливым
Каждый третий недосыпает, а каждый пятый даже не подозревает, что у него опасное нарушение сна
Новый Ford Transit 2025: мощнее, умнее, надёжнее — что изменилось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.