Газманов рассказал, какой подарок сделал жене: избавила меня от сложного выбора

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов поведал, какой сюрприз устроил супруге в день её рождения.

Фото: https://www.instagram.com/oleggazmanov by Инстаграм Олега Газманова is licensed under public doman Певец Олег Газманов

Олег Газманов опубликовал кадры с путешествия, в которое он отправился со своей супругой.

"Жена избавила меня от сложного выбора подарков. Лучший подарок для неё — а попасть в те места, где она ещё не была, то есть в Китай", — сказал народный артист России.

Певец разместил видео, на котором можно увидеть колоритные места КНР с речушками и сплавляющимися на них местными жителями в национальной одежде.

Марина Муравьёва и Олег Газманов поженились в 2003 году. Фактически они состоят в браке с 1997 года. У них есть общая дочь Марианна.

Ранее сын Газманова Родион Газманов пожаловался на вопиющий инцидент на своём концерте.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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