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Эндокринолог оценила ограничения в рационе питания Садальского

1:38
Шоу-бизнес

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова высказалась об отказе Станислава Садальского от фруктов.

Актёр Станислав Садальский
Фото: https://vk.com/stassadalsky by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёр Станислав Садальский

Эксперт прокомментировал решение актёра Станислава Садальского полностью отказаться от фруктов в рационе с целью борьбы с лишним весом.

"Худеют только тогда, когда есть дефицит калорий. Есть разные для этого пути. Можно убрать жирное, можно убрать углеводы, можно убрать, например, фрукты. Если ему так удаётся достигать своих целей, почему нет", — цитирует слова специалиста Pravda.Ru.

Медик напомнила, что фрукты являются источниками витаминов и клетчатки. Она предупредила, что резкое урезание рациона может грозить дефицитом магния, калия и других полезных элементов.

"Вопрос в мере и в количестве. Если у людей избыточный вес, особенно если у людей высокий уровень сахара в крови, сахарный диабет, не рекомендованы фрукты с низким содержанием клетчатки, с высоким содержанием сахара — те, которые будут быстро усваиваться и быстро повышать уровень глюкозы в крови", — объяснила Балашова.

Эндокринолог одобрила то, что Станислав Садальский употребляет в пищу лимоны.

"Лимон — это классная штука. Это флавоноиды, это витамины, это профилактика мочекаменной болезни. Все знают, что если пить чай с лимоном, то это профилактика мочекаменной болезни", — рассказала эксперт.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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