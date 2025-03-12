Елена Воробей показала 22-летнюю красавицу-дочь: иди к своей мечте

Юмористка Елена Воробей похвасталась взрослой красавицей дочерью.
Елена Воробей опубликовала в соцсетях фото с дочерью Софией Лебенбаум. На снимке девушка запечатлена верхом на лошади. Наследнице юмористки исполнилось 22 года.
"Моя любовь, моё солнышко, моя нежность. Доченька! Поздравляю тебя с твоим главным днём, с днём рождения! Будь здорова и счастлива, верь в себя, иди к своей мечте, не озираясь", — написала под снимком Елена.
Звезда "Аншлага" отметила, что дочери ещё несколько лет предстоит учиться в вузе, чтобы получить некую ответственную профессию.
Воробей поведала, что родные девушки устроили ей сюрприз, тайно приехав в Питер.
Ранее Елена Воробей рассказала о состоянии дочери после тяжёлой операции.
Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр.
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