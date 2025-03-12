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Елена Воробей показала 22-летнюю красавицу-дочь: иди к своей мечте

0:56
Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей похвасталась взрослой красавицей дочерью.

Юмористка Елена Воробей
Фото: https://vk.com/vorobei_elena by ВК-аккаунт Елены Воробей is licensed under public doman
Юмористка Елена Воробей

Елена Воробей опубликовала в соцсетях фото с дочерью Софией Лебенбаум. На снимке девушка запечатлена верхом на лошади. Наследнице юмористки исполнилось 22 года.

"Моя любовь, моё солнышко, моя нежность. Доченька! Поздравляю тебя с твоим главным днём, с днём рождения! Будь здорова и счастлива, верь в себя, иди к своей мечте, не озираясь", — написала под снимком Елена.

Звезда "Аншлага" отметила, что дочери ещё несколько лет предстоит учиться в вузе, чтобы получить некую ответственную профессию.

Воробей поведала, что родные девушки устроили ей сюрприз, тайно приехав в Питер.

Ранее Елена Воробей рассказала о состоянии дочери после тяжёлой операции.

Уточнения

Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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