Певица Натали подготовила для себя место у могилы супруга

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Натали обратилась к добровольно ушедшему из жизни мужу Александру Рудину.

Фото: https://vk.com/nataliru_ru by ВК-аккаунт певицы Натали is licensed under public doman Певица Натали с мужем

Наталья Рудина, известная как певица Натали, трогательно обратилась к покойному супругу в день, когда ему должно было исполнится 55 лет.

Исполнительница хита "Ветер с моря дул" решила, что её похоронят рядом с мужем. Вторую половину могилы она оставила для себя. На памятнике даже осталось место для гравировки её собственного имени с датой смерти.

Она также опубликовала снимок со свадьбы.

"Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение. Сегодня я — какая-то другая женщина, с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви… и смерти!" — написала артистка в соцсетях.

Натали призналась, что с трудом смирилась с мыслью, что её муж Александр Рудин теперь находится в другом измерении.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.



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