Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту: французский петух

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Сердюков рассказал, что у него пытались отбить Ксению Бородину на отдыхе в Швейцарии.

Фото: https://vk.com/borodyliavk by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Николай Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту.

Звёздная пара отдыхала в Швейцарии, где телеведущую захотел очаровать мужчина, проделывая эффектные трюки с шампанским.

Сердюков назвал парня, оказывающего знаки внимания Ксении, чудаком на букву "м".

"Я в своей девочке был уверен на 100%. А французский петух слишком самоуверенный!" — выразил своё негодование Николай.

Ранее сообщалось, после какого случая Бородина назвала возлюбленного Николая Сердюкова крысой.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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