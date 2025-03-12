Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту: французский петух

Николай Сердюков рассказал, что у него пытались отбить Ксению Бородину на отдыхе в Швейцарии.
Николай Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту.
Звёздная пара отдыхала в Швейцарии, где телеведущую захотел очаровать мужчина, проделывая эффектные трюки с шампанским.
Сердюков назвал парня, оказывающего знаки внимания Ксении, чудаком на букву "м".
"Я в своей девочке был уверен на 100%. А французский петух слишком самоуверенный!" — выразил своё негодование Николай.
Ранее сообщалось, после какого случая Бородина назвала возлюбленного Николая Сердюкова крысой.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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