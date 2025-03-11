Папа строгих правил: дочери Алсу пока не спешат замуж

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала, что не будет торопить своих дочерей Сафину и Микеллу с вступлением в брак. Об этом она сообщила на пресс-завтраке, организованном в рамках премии "МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

Алсу, пережившая в прошлом году развод, не скрывает, что её взгляды на создание семьи изменились. Поэтому она не видит ничего плохого в том, чтобы её наследницы сначала жили с будущими избранниками без штампа в паспорте.

"Нужно испытать свои отношения в быту, потому что в семейной жизни возникают разные моменты. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который придерживается более строгих нравов, поэтому пусть они сами решают", — поделилась своими мыслями певица.

Алсу отметила, что всегда в курсе дел своих дочерей, так как она близка с ними. По её словам, пока никто из них не торопится замуж, так как все заняты учёбой.

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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