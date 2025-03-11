Как и ВИА Гра: Соседов сравнил Анну Asti с куклами без таланта

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Сергей Соседов, известный музыкальный критик, не относит творчество певицы Анны Asti (настоящее имя Анна Дзюба) к категории серьёзной музыки. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Anna Asti

Соседов заявил, что ему хватило одного прослушивания хита "Царица", чтобы понять, что у популярной артистки, бывшей солистки группы Artik&Asti, нет музыкального таланта.

"Я не считаю такие произведения серьёзным делом. Для меня Анна Asti не является певицей. Она даже не поёт, а просто читает текст. Это можно сравнить с замедленным рэпом", — сказал Соседов.

При этом он напомнил, что в истории российской музыкальной индустрии были успешные примеры продвижения артистов, не обладающих хорошим слухом и голосом. Например, группа "ВИА Гра", которая, по мнению критика, была лишь "гаремом из красивых кукол" для Константина Меладзе.

Ранее стало известно, что в Латвии отменили концерты артистов, исполняющих песни на русском языке.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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