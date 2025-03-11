Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как связать жилет за 3 дня и стать звездой весны — и это не шутка
Угроза жизни: врачи запретили пострадавшей в аварии с Буйновым покидать больницу
Бывшая фондовая биржа стала люксовым отелем: здесь останавливаются мировые звезды
Эта тренировка работает даже тогда, когда вы отдыхаете – жир сгорает сам
Гормональный шторм: как усмирить симптомы менопаузы и вернуть радость жизни
Хотите идеальный постный обед? Этот суп станет вашим любимым
Папа строгих правил: дочери Алсу пока не спешат замуж
Март — время для посадки! Эти 5 луковиц заставят ваш сад сверкать этим летом
Никаких муки и теста: пирожное Картошка легко приготовить без выпечки за полчаса

Как и ВИА Гра: Соседов сравнил Анну Asti с куклами без таланта

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, не относит творчество певицы Анны Asti (настоящее имя Анна Дзюба) к категории серьёзной музыки. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Anna Asti
Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Anna Asti

Соседов заявил, что ему хватило одного прослушивания хита "Царица", чтобы понять, что у популярной артистки, бывшей солистки группы Artik&Asti, нет музыкального таланта.

"Я не считаю такие произведения серьёзным делом. Для меня Анна Asti не является певицей. Она даже не поёт, а просто читает текст. Это можно сравнить с замедленным рэпом", — сказал Соседов.

При этом он напомнил, что в истории российской музыкальной индустрии были успешные примеры продвижения артистов, не обладающих хорошим слухом и голосом. Например, группа "ВИА Гра", которая, по мнению критика, была лишь "гаремом из красивых кукол" для Константина Меладзе.

Ранее стало известно, что в Латвии отменили концерты артистов, исполняющих песни на русском языке.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. 

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Авто
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Угроза жизни: врачи запретили пострадавшей в аварии с Буйновым покидать больницу
Бывшая фондовая биржа стала люксовым отелем: здесь останавливаются мировые звезды
В Бельгии российские активы сочли огромной проблемой для Запада
Эта тренировка работает даже тогда, когда вы отдыхаете – жир сгорает сам
Гормональный шторм: как усмирить симптомы менопаузы и вернуть радость жизни
Хотите идеальный постный обед? Этот суп станет вашим любимым
Папа строгих правил: дочери Алсу пока не спешат замуж
Март — время для посадки! Эти 5 луковиц заставят ваш сад сверкать этим летом
Никаких муки и теста: пирожное Картошка легко приготовить без выпечки за полчаса
Как защитить участок от клещей? Эти лайфхаки работают безотказно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.