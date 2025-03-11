Песни раздора: в Латвии отменили концерты двух известных исполнителей

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В латвийском городе Даугавпилсе отменили концерты двух певцов, исполняющих песни на русском языке. Как сообщает издание EADaily, артисты были внесены в так называемый "список нежелательных персон".

Фото: youtube.com by канал jazzdauren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жандаурен Аблаев

Среди них оказались румыно-молдавский певец Ион Ионицэ, известный как "румынский Юрий Шатунов", и Жандаурен Аблаев из Казахстана, который прославился хитом "Дарите женщинам цветы".

В социальных сетях репертуар казахского исполнителя уже оценили как "высшего качества русские песни". Однако руководитель Даугавпилсского Дворца культуры Астрида Лещинска в беседе с журналистами подчеркнула, что перед организацией концерта необходимо было тщательнее проверить информацию.

Также она отметила, что впредь перед анонсами мероприятий будет советоваться со Службой государственной безопасности Латвии.

Ранее телеведущая Елена Николаева заявила, что придёт на свадьбу дочери Анастасии Волочковой.

Уточнения

«Дари́те же́нщинам цветы́» — первый сингл казахстанского исполнителя Jazzdauren на русском языке, выпущенный 29 февраля 2024 года на всех музыкальных площадках.



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