Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой

Телеведущая Елена Николаева сообщила, что она и её супруг, бизнесмен Игорь Вдовин, обязательно примут участие в свадьбе дочери балерины Анастасии Волочковой.
В беседе с kp.ru она поделилась своими мыслями о недавнем высказывании звезды балета о том, что родители жениха не оказали финансовую поддержку в организации торжества и не планируют присутствовать на нём.
"Мы все будем присутствовать на самой свадьбе, которая состоится в Москве. В Санкт-Петербурге же будет венчание, и ребята хотели провести его в более спокойной атмосфере. Как вы понимаете, это довольно тихое событие, можно сказать, настоящее таинство", — подчеркнула Елена Николаева.
Она также рассказала, что Ариадна, дочь балерины, снова переехала к ним из-за необходимости соблюдать определённые правила и поддерживать определённое расстояние между людьми, готовящимися к венчанию.
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Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Еле́на Серге́евна Никола́ева (род. 25 декабря 1985, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российская журналистка и телеведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1», работала на телеканалах «РБК-ТВ» и «Москва 24».
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