Орлова рассказала о сыне: почему он не любит сниматься и до сих пор живёт с мамой

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова вместе с мужем и сыном Артёмом посетила день рождения своей подруги Ксении Бородиной в Куршавеле. В личном блоге она поделилась с поклонниками подробностями о наследнике.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Орлова с сыном

По словам Ольги, её сын не стремится часто появляться в её социальных сетях и просит снимать его реже. Артистка обещает учитывать желания молодого человека.

Известно, что Артём, который окончил МГИМО в 2022 году, живёт вместе с мамой и её новой семьёй в их загородном доме. Такой расклад не смущает певицу, она уверена, что как только сын начнёт зарабатывать, сразу же покинет "родительское гнёздышко".

Ольга Орлова отмечает, что не только она, но и его отец, бизнесмен Александр Карманов, поддерживает юношу.

В заключение, певица заявляет, что в настоящее время сердце её сына свободно.

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Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



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