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Переезд в США и рождение сына: что скрывает от поклонников Анастасия Кочеткова

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и участница "Фабрики звёзд-4" Анастасия Кочеткова, переехав в США, перестала делиться подробностями своей личной жизни.

Анастасия Кочеткова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Кочетковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Кочеткова

Известно, что в 2009 году после развода с режиссёром Резо Гигинеишвили она покинула Россию. Как пишут "Страсти", в 2016 году артистка встретила своего второго супруга Мигеля, который приехал из Кубы.

В 2018 году у пары родился сын, но в последние годы Кочеткова почти не делится семейным контентом в социальных сетях. В 2024 году она сообщила, что пережила тяжёлые времена, которые сопровождались "сюрпризами и прощаниями".

"Я столкнулась с трудностями, которые довели мою устойчивость до предела, а также дали мне новые знания от невероятных новых товарищей по команде. Прежде всего, я благодарна своей маме, которая стала моей величайшей музой и источником вдохновения", — писала она.

Мать Кочетковой Елена живёт вместе с ней в Майами, где занимается живописью.

Ранее Анна Семенович рассказала о своём переезде.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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