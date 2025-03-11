Переезд в США и рождение сына: что скрывает от поклонников Анастасия Кочеткова

Певица и участница "Фабрики звёзд-4" Анастасия Кочеткова, переехав в США, перестала делиться подробностями своей личной жизни.
Известно, что в 2009 году после развода с режиссёром Резо Гигинеишвили она покинула Россию. Как пишут "Страсти", в 2016 году артистка встретила своего второго супруга Мигеля, который приехал из Кубы.
В 2018 году у пары родился сын, но в последние годы Кочеткова почти не делится семейным контентом в социальных сетях. В 2024 году она сообщила, что пережила тяжёлые времена, которые сопровождались "сюрпризами и прощаниями".
"Я столкнулась с трудностями, которые довели мою устойчивость до предела, а также дали мне новые знания от невероятных новых товарищей по команде. Прежде всего, я благодарна своей маме, которая стала моей величайшей музой и источником вдохновения", — писала она.
Мать Кочетковой Елена живёт вместе с ней в Майами, где занимается живописью.
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«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).
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