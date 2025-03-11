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Мечты сбываются: Анна Семенович рассказала о переезде и приятных хлопотах

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Семенович поделилась с поклонниками радостной новостью о переезде в новый загородный дом. Однако она не уточнила, где именно находится её жилище.

Анна Семенович
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Семенович

Артистка рассказала в своём Telegram-канале, что с нетерпением ждёт весны на своём новом участке, где теперь может наслаждаться кофе на свежем воздухе.

"Я так долго об этом мечтала. Я очень счастлива", — поделилась Анна Семенович.

Она призналась, что переезд оказался довольно сложным, но она продолжает обустраивать свой новый дом. Ей нужно закупить новые столовые приборы, так как их у неё пока нет. Анна Семенович поблагодарила друзей и коллег, которые подарили ей бокалы и кастрюли на день рождения.

Анна Семенович отметила своё 45-летие 1 марта. Ранее она рассказывала, что её возлюбленный Денис Шреер подарил ей дорогой браслет.

Ранее Алсу назвала легендарных представителей российской музыки.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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