Мечты сбываются: Анна Семенович рассказала о переезде и приятных хлопотах

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анна Семенович поделилась с поклонниками радостной новостью о переезде в новый загородный дом. Однако она не уточнила, где именно находится её жилище.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Семенович

Артистка рассказала в своём Telegram-канале, что с нетерпением ждёт весны на своём новом участке, где теперь может наслаждаться кофе на свежем воздухе.

"Я так долго об этом мечтала. Я очень счастлива", — поделилась Анна Семенович.

Она призналась, что переезд оказался довольно сложным, но она продолжает обустраивать свой новый дом. Ей нужно закупить новые столовые приборы, так как их у неё пока нет. Анна Семенович поблагодарила друзей и коллег, которые подарили ей бокалы и кастрюли на день рождения.

Анна Семенович отметила своё 45-летие 1 марта. Ранее она рассказывала, что её возлюбленный Денис Шреер подарил ей дорогой браслет.

Ранее Алсу назвала легендарных представителей российской музыки.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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