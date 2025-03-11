Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады

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Певица Алсу назвала Земфиру*, признанную в России иностранным агентом, легендой рок-музыки, как сообщает kp. ru.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

В разговоре с журналистами Алсу перечислила известных российских исполнителей, среди которых упомянула легенды эстрады Льва Лещенко и Басту как легенду рэпа.

"Рок… И кто у нас рок? (…) Земфира!" — добавила она.

Земфира (настоящее имя Земфира Рамазанова) покинула Россию в 2022 году и переехала в Париж. Она неоднократно говорила о своей тоске по родине и благодарила русскоязычных зрителей, посещающих её концерты за границей.

Артистка также утверждала, что в эмиграции стала больше писать. Кроме того, ей поступает множество предложений, гораздо больше, чем в России.

Ранее стало известно, что известный актёр решил выплатить долги своих соотечественников.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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