Ради любимой подруги: Орлова раскрыла правду о своём отношении к вечеринкам Бородиной

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась в личном блоге, что не любит шумные и масштабные вечеринки, такие как празднование дня рождения телеведущей Ксении Бородиной.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Орлова и Ксения Бородина

Экс-ведущая "Дома-2" отметила 42-летие во французском Куршавеле, пригласив самых близких друзей, среди которых была и Ольга Орлова с мужем и сыном. Исполнительница призналась, что предпочитает более скромные праздники, но ради подруги готова пойти на уступки.

"Не скрою, люблю мероприятия потише, но что не сделаешь ради любимой подруги. Для Ксюши важно, чтобы все цыплята были возле курочки. Поэтому я каждый раз креплюсь и делаю вид, что я не пенсионный фонд", — рассказала артистка.

Также она отметила, что её муж отлично ладит с Ксенией Бородиной и уже не представляет, как можно провести 8 Марта иначе. Однако, по словам Ольги Орловой, её супруг не любит появляться на камеру.

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Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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