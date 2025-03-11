Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов

Шоумен и музыкант Стас Ярушин в рамках своего концерта в Екатеринбурге с программой "МУЗLOFT" заработает 1,07 миллиона рублей. При этом его райдер не отличается чрезмерными требованиями.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Стаса Ярушина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стас Ярушин

Как стало известно URA.RU, Стас Ярушин предпочитает летать на самолёте "Аэрофлота" и просит предоставить ему место в бизнес-классе, а его команде — в эконом-классе. По городу музыкант хочет передвигаться на автомобиле S или E класса, а проживать — в четырёх- или пятизвёздочном отеле в номере люкс (также рассматривается вариант полулюкса).

В гримёрке, которая закрывается на ключ, Ярушин просит организовать душ и, по возможности, выдать ему большое махровое белое полотенце. В его райдере есть 10 бутылок воды без газа и безалкогольное пиво. За час до выступления необходимо подать гречневую кашу и горячий стейк из сёмги.

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Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер.



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