Певица Максим рассказала, что с детства знала, что у неё будет дочь Саша

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Максим трогательно поздравила дочь Александру с днём рождения.

Фото: https://vk.com/maksimsinger by ВК-аккаунт певицы Максим is licensed under public doman Певица Максим

Певица Максим опубликовала в социальных сетях фото дочери Саши. Девочке исполнилось 16 лет.

"С самого детства я знала, что у меня будет дочка Саша. И вот уже 16 лет я открываю для себя её удивительный, волшебный мир — мир мечтаний, добра и света", — написала певица под снимком с наследницей.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" охарактеризовала свою дочь как особенную и неповторимую.

"Я так люблю её!" — призналась артистка.

Александра родилась в марте 2009 года от звукорежиссёра Алексея Луговцова. У певицы есть также десятилетняя дочь Мария от бизнесмена Антона Петрова.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.