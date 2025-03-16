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Певица Максим рассказала, что с детства знала, что у неё будет дочь Саша

0:51
Шоу-бизнес

Певица Максим трогательно поздравила дочь Александру с днём рождения.

Певица Максим
Фото: https://vk.com/maksimsinger by ВК-аккаунт певицы Максим is licensed under public doman
Певица Максим

Певица Максим опубликовала в социальных сетях фото дочери Саши. Девочке исполнилось 16 лет.

"С самого детства я знала, что у меня будет дочка Саша. И вот уже 16 лет я открываю для себя её удивительный, волшебный мир — мир мечтаний, добра и света", — написала певица под снимком с наследницей.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" охарактеризовала свою дочь как особенную и неповторимую.

"Я так люблю её!" — призналась артистка.

Александра родилась в марте 2009 года от звукорежиссёра Алексея Луговцова. У певицы есть также десятилетняя дочь Мария от бизнесмена Антона Петрова.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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