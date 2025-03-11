Сбежала из тени: Жизель Бюндхен дала редкий комментарий о жизни с Томом Брэди

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жизель Бюндхен, известная топ-модель, нашла своё счастье после развода с футболистом Томом Брэди, в браке с которым она, по её словам, чувствовала себя "в тени знаменитого супруга".

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жизель Бюндхен

Как рассказал PageSix источник, близкий к знаменитости, 44-летняя Жизель Бюндхен благодарна бывшему мужу за двоих детей и за общее прошлое. Однако именно сейчас она обрела долгожданные "свободу и гармонию".

Отмечается, что она по-настоящему счастлива рядом со своим возлюбленным, тренером по джиу-джитсу Иоакимом Валенте.

Жизель Бюндхен и Том Брэди расстались в 2022 году после 13 лет брака. Причиной стали разногласия, возникшие из-за спортивных амбиций футболиста. Несмотря на это, они смогли сохранить дружеские отношения ради своих двоих общих детей — 15-летнего сына Бенджамина и 12-летней дочери Вивиан.

В феврале 2025 года супермодель стала мамой в третий раз. Имя ребёнка она не раскрывает.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Российской Федерации призвали прекратить финансирование фильмов Сарика Андреасяна.

Уточнения

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен (порт.-браз. Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen, род. 20 июля 1980, Оризонтина, Бразилия) — бразильская супермодель, фотомодель, защитница окружающей среды, актриса, писательница и бизнесвумен.



То́мас (Том) Э́двард Па́трик Брэ́ди-мла́дший (англ. Thomas Edward Patrick "Tom" Brady, Jr.; род. 3 августа 1977, Сан-Матео, Калифорния) — профессиональный игрок в американский футбол, выступавший на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге (НФЛ).



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