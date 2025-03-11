Волочкова заявила, что родителей жениха на свадьбе дочери Ариадны не будет

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Анастасия Волочкова объяснила, почему в списке гостей на свадьбе дочери Ариадны нет родителей жениха.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Ариадна Волочкова с женихом

Анастасия Волочкова отметила, что родителей жениха её дочери по имени Никита не будет на свадебном торжестве.

Балерина рассказала, что родственники супруга дочери никак не участвуют в подготовке к свадьбе.

"Их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю её выбор", — цитирует слова звезды балета "КП".

Волочкова пересмотрела детали свадьбы дочери. Вместе с Ариадной они решили организовать свадьбу в особняке с минимальным количеством гостей — не более 25 человек.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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