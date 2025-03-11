Волочкова заявила, что родителей жениха на свадьбе дочери Ариадны не будет

Анастасия Волочкова объяснила, почему в списке гостей на свадьбе дочери Ариадны нет родителей жениха.
Анастасия Волочкова отметила, что родителей жениха её дочери по имени Никита не будет на свадебном торжестве.
Балерина рассказала, что родственники супруга дочери никак не участвуют в подготовке к свадьбе.
"Их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю её выбор", — цитирует слова звезды балета "КП".
Волочкова пересмотрела детали свадьбы дочери. Вместе с Ариадной они решили организовать свадьбу в особняке с минимальным количеством гостей — не более 25 человек.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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