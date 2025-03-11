Никаких дворцов: как на самом деле живёт народная артистка СССР Эдита Пьеха

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Певец Стас Пьеха поделился с kp.ru, что его знаменитая бабушка, 87-летняя Эдита Пьеха, живёт хорошо, хоть и скромно.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдита Станиславовна Пьеха

В интервью он рассказал, что Эдита Станиславовна проводит большую часть времени в загородном доме под Санкт-Петербургом. Ей нравится пересматривать свои старые концерты и внимательно следить за творчеством внука.

Стас Пьеха подчеркнул, что его бабушка никогда не стремилась к роскошной жизни. Она всегда жила на скромную зарплату, как и все певцы того времени.

В репертуаре Эдиты Пьехи более 500 песен, включая "Манжерок", "Город детства" и многие другие композиции. В 1988 году эстрадная исполнительница получила звание народной артистки СССР.

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Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения.



Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.



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