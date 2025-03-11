Певец Стас Пьеха поделился с kp.ru, что его знаменитая бабушка, 87-летняя Эдита Пьеха, живёт хорошо, хоть и скромно.
В интервью он рассказал, что Эдита Станиславовна проводит большую часть времени в загородном доме под Санкт-Петербургом. Ей нравится пересматривать свои старые концерты и внимательно следить за творчеством внука.
Стас Пьеха подчеркнул, что его бабушка никогда не стремилась к роскошной жизни. Она всегда жила на скромную зарплату, как и все певцы того времени.
В репертуаре Эдиты Пьехи более 500 песен, включая "Манжерок", "Город детства" и многие другие композиции. В 1988 году эстрадная исполнительница получила звание народной артистки СССР.
Ранее мы рассказывали о том, как съёмочная команда Netflix работала с Меган Маркл.
Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения.
Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.