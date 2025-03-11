Больше, чем босс: Меган Маркл создала на съёмках шоу семейную атмосферу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл проявила удивительное внимание и дружелюбие к команде своего нового кулинарного шоу "С любовью, Меган". Она регулярно угощала их различными лакомствами и даже делала подарки.
Как пишет People, ссылаясь на сотрудников Netflix, Меган Маркл не только приглашала их присоединиться к гостям проекта, но и проявляла постоянную заботу. Каждое утро она организовывала доставку кофе, а в жаркие дни заказывала фургончик с мороженым.
"Однажды от неё приехала тележка с мороженым домашнего приготовления. Каждую неделю она делала что-то подобное для нас. Это было действительно прекрасно", — вспомнил один из членов команды.
По завершении съёмок герцогиня подарила каждому работнику дорогую кастрюлю и памятную ложку с монограммой. Один из них отмечает, что она разрезала готовые блюда между дублями и угощала всех.
Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
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