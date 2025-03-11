Алеся Кафельникова оправдалась за импланты в груди: я кормила грудью 7 месяцев

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алеся Кафельникова объяснила, почему прибегла к операции по восстановлению формы груди.

Фото: https://www.instagram.com/kafelnikova_a by Инстаграм Алеси Кафельниковой is licensed under public doman Модель Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова опубликовала в социальных сетях фото опубликовала фото с подиума. На снимке модель предстала в открытом платье, едва прикрывающем грудь.

Подписчики звезды обратили внимание на неестественную форму груди Кафельниковой.

"Красивая! Но зачем так делать грудь — шарики", — написала одна из подписчиц под фото.

Кафельникова оправдалась за решение вставить грудные импланты.

"Я кормила ребёнка грудью 7 месяцев, наверное потому что самостоятельно она не восстановилась", — объяснила модель.

Ранее модель Ирина Шейк в перьях и стразах зажгла на бразильском карнавале.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



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