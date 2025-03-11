Алеся Кафельникова оправдалась за импланты в груди: я кормила грудью 7 месяцев

Модель Алеся Кафельникова объяснила, почему прибегла к операции по восстановлению формы груди.
Алеся Кафельникова опубликовала в социальных сетях фото опубликовала фото с подиума. На снимке модель предстала в открытом платье, едва прикрывающем грудь.
Подписчики звезды обратили внимание на неестественную форму груди Кафельниковой.
"Красивая! Но зачем так делать грудь — шарики", — написала одна из подписчиц под фото.
Кафельникова оправдалась за решение вставить грудные импланты.
"Я кормила ребёнка грудью 7 месяцев, наверное потому что самостоятельно она не восстановилась", — объяснила модель.
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