Вероника Степанова обвинила домработницу в ношении своего нижнего белья

Психолог Вероника Степанова разоблачила свою домработницу, которая повадилась носить её нижнее бельё.
Вероника Степанова уличила свою домработницу в пикантных пристрастиях.
Психолог догадалась, куда пропадают её трусы и лифчики. Она уверена, что её прислуга носит её нижнее бельё, пользуясь тем, что в ванных комнатах нет камер видеонаблюдения.
"Это позволяет ей незаметно забрать трусики и лифчики с собой, поносить их пару месяцев и как бы "незаметно" вернуть обратно", — заявила блогер в соцсетях.
Степанова решила не увольнять домработницу, так как довольна тем, как она выполняет свою работу по дому. Она приняла решение подарить ей всё нижнее бельё, а самой приобрести новое. Стирать трусы и лифчики она теперь решила самостоятельно вручную.
Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.
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