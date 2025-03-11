Вероника Степанова обвинила домработницу в ношении своего нижнего белья

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова разоблачила свою домработницу, которая повадилась носить её нижнее бельё.

Фото: https://t.me/s/veronikastepanova20011 by Телеграм-канал Вероники Степановой is licensed under public doman Психолог Вероника Степанова

Вероника Степанова уличила свою домработницу в пикантных пристрастиях.

Психолог догадалась, куда пропадают её трусы и лифчики. Она уверена, что её прислуга носит её нижнее бельё, пользуясь тем, что в ванных комнатах нет камер видеонаблюдения.

"Это позволяет ей незаметно забрать трусики и лифчики с собой, поносить их пару месяцев и как бы "незаметно" вернуть обратно", — заявила блогер в соцсетях.

Степанова решила не увольнять домработницу, так как довольна тем, как она выполняет свою работу по дому. Она приняла решение подарить ей всё нижнее бельё, а самой приобрести новое. Стирать трусы и лифчики она теперь решила самостоятельно вручную.

Уточнения

Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.



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