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Вероника Степанова обвинила домработницу в ношении своего нижнего белья

0:53
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова разоблачила свою домработницу, которая повадилась носить её нижнее бельё.

Психолог Вероника Степанова
Фото: https://t.me/s/veronikastepanova20011 by Телеграм-канал Вероники Степановой is licensed under public doman
Психолог Вероника Степанова

Вероника Степанова уличила свою домработницу в пикантных пристрастиях.

Психолог догадалась, куда пропадают её трусы и лифчики. Она уверена, что её прислуга носит её нижнее бельё, пользуясь тем, что в ванных комнатах нет камер видеонаблюдения.

"Это позволяет ей незаметно забрать трусики и лифчики с собой, поносить их пару месяцев и как бы "незаметно" вернуть обратно", — заявила блогер в соцсетях.

Степанова решила не увольнять домработницу, так как довольна тем, как она выполняет свою работу по дому. Она приняла решение подарить ей всё нижнее бельё, а самой приобрести новое. Стирать трусы и лифчики она теперь решила самостоятельно вручную.

Уточнения

Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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