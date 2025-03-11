Поплавская о Киркорове: вышел в тираж задолго до того, как вышел не в ту дверь

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская уверена, что зрители не желают видеть Филиппа Киркорова на экранах ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016

Яна Поплавская провела опрос среди своих подписчиков и выяснила, что 98% зрителей хотят видеть Вику Цыганову на ТВ, и только 2% проголосовали за Филиппа Киркорова.

"Это человек-патриот, которому люди верят и воспринимают как своего человека", — написала Поплавская о Цыгановой в соцсетях.

Актриса раскритиковала короля российской эстрады за ремейки и отметила, что за последние два года певец не выпустил ни одного хита.

"Песня, за которую его назвали "певцом года", была написана нужным человеком. Поэтому он эту премию и получил", — выразила своё мнение Яна.

Поплавская считает, что Киркорова специально продвигают, однако его популярность закончится, если промоушн прекратится.

"Он вышел в тираж ещё задолго до того, как вышел не в ту дверь", — объяснила актриса.

Звезда фильма "Про Красную Шапочку" уверена, что в стране появился запрос на другие ценности.

Ранее Вика Цыганова возмутилась победой Киркорова на премии "Певец года".

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря роли Красной Шапочки в фильме «Про Красную Шапочку» 1977 года.



Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.

