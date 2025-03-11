Актриса Яна Поплавская уверена, что зрители не желают видеть Филиппа Киркорова на экранах ТВ.
Яна Поплавская провела опрос среди своих подписчиков и выяснила, что 98% зрителей хотят видеть Вику Цыганову на ТВ, и только 2% проголосовали за Филиппа Киркорова.
"Это человек-патриот, которому люди верят и воспринимают как своего человека", — написала Поплавская о Цыгановой в соцсетях.
Актриса раскритиковала короля российской эстрады за ремейки и отметила, что за последние два года певец не выпустил ни одного хита.
"Песня, за которую его назвали "певцом года", была написана нужным человеком. Поэтому он эту премию и получил", — выразила своё мнение Яна.
Поплавская считает, что Киркорова специально продвигают, однако его популярность закончится, если промоушн прекратится.
"Он вышел в тираж ещё задолго до того, как вышел не в ту дверь", — объяснила актриса.
Звезда фильма "Про Красную Шапочку" уверена, что в стране появился запрос на другие ценности.
Ранее Вика Цыганова возмутилась победой Киркорова на премии "Певец года".
Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря роли Красной Шапочки в фильме «Про Красную Шапочку» 1977 года.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.