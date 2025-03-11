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Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих

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Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев поплатился за осквернение религиозных символов.

Дизайнер Артемий Лебедев
Фото: https://vk.com/temalebedev by ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman
Дизайнер Артемий Лебедев

Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию ковра с Божией Матерью.

Дизайнер приобрёл необычный предмет интерьера. На ковре можно узнать икону Богоматери "Умиление". Неизвестный автор опошлил изображение, пустив вокруг Девы Марии дым от самокрутки.

Подписчики блогера сразу предупредили Артемия, что его могут наказать за оскорбление чувств верующих.

Проступок дизайнера не остался безнаказанным. Лебедева признали виновным в публичном осквернении религиозных символов. Теперь он обязан выплатить штраф. 

Ранее Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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