Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев поплатился за осквернение религиозных символов.

Фото: https://vk.com/temalebedev by ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев

Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию ковра с Божией Матерью.

Дизайнер приобрёл необычный предмет интерьера. На ковре можно узнать икону Богоматери "Умиление". Неизвестный автор опошлил изображение, пустив вокруг Девы Марии дым от самокрутки.

Подписчики блогера сразу предупредили Артемия, что его могут наказать за оскорбление чувств верующих.

Проступок дизайнера не остался безнаказанным. Лебедева признали виновным в публичном осквернении религиозных символов. Теперь он обязан выплатить штраф.

Ранее Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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