Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом

Татьяна Брухунова поделилась трогательными семейными кадрами с Евгением Петросяном и сыном Ваганом.
Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях фото и видео. На одном из кадров Евгений Петросян играет с сыном Ваганом.
Юморист и его наследник надели на головы картонные пакеты и поиграли в прятки.
"Этим двоим скучно не бывает", — написала Татьяна под кадрами.
На видео мальчик облачился в яркую шляпу и заявил голосом мультяшного злодея, что сделает так, что никаких праздников не будет.
13 марта Вагану исполнится 5 лет. Брухунова уже вовсю готовится к юбилею мальчика.
Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна госпитализировали. Жена юмориста заверила, что с супругом всё в порядке.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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