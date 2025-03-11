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Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом

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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова поделилась трогательными семейными кадрами с Евгением Петросяном и сыном Ваганом.

Юморист Евгений Петросян с сыном Ваганом
Фото: https://vk.com/e_petrosyan by ВК-аккаунт Евгения Петросяна is licensed under public doman
Юморист Евгений Петросян с сыном Ваганом

Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях фото и видео. На одном из кадров Евгений Петросян играет с сыном Ваганом.

Юморист и его наследник надели на головы картонные пакеты и поиграли в прятки.

"Этим двоим скучно не бывает", — написала Татьяна под кадрами.

На видео мальчик облачился в яркую шляпу и заявил голосом мультяшного злодея, что сделает так, что никаких праздников не будет.

13 марта Вагану исполнится 5 лет. Брухунова уже вовсю готовится к юбилею мальчика.

Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна госпитализировали. Жена юмориста заверила, что с супругом всё в порядке.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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