Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова поделилась трогательными семейными кадрами с Евгением Петросяном и сыном Ваганом.

Фото: https://vk.com/e_petrosyan by ВК-аккаунт Евгения Петросяна is licensed under public doman Юморист Евгений Петросян с сыном Ваганом

Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях фото и видео. На одном из кадров Евгений Петросян играет с сыном Ваганом.

Юморист и его наследник надели на головы картонные пакеты и поиграли в прятки.

"Этим двоим скучно не бывает", — написала Татьяна под кадрами.

На видео мальчик облачился в яркую шляпу и заявил голосом мультяшного злодея, что сделает так, что никаких праздников не будет.

13 марта Вагану исполнится 5 лет. Брухунова уже вовсю готовится к юбилею мальчика.

Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна госпитализировали. Жена юмориста заверила, что с супругом всё в порядке.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.