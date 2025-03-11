Сарик Андреасян потребовал извинений от студентов киношколы после скандала

Режиссёр Сарик Андреасян призвал студентов и администрацию киношколы принести ему свои извинения после публичного скандала.
Сарик Андреасян признал, что был не прав, общаясь с учащимися киношколы на повышенных тонах, но за своё мнение об Андрее Тарковском он извиняться не собирается.
Оскорбило режиссёра то, что один из студентов сфотографировался с ним в маске в виде лошадиной головы.
"Сам я жду извинений директора киношколы и студентов за свой оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи", — написал Сарик в соцсетях.
Андреасян заявил, что сам Андрей Тарковский негативно отзывался о фильмах Сергея Бондарчука. Режиссёр назвал Тарковского диссидентом и предателем Родины.
Андре́й Арсе́ньевич Тарко́вский (4 апреля 1932, Завражье, Ивановская Промышленная область, СССР — 29 декабря 1986, Париж, Франция) — советский режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР (1980).
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