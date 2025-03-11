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Сарик Андреасян потребовал извинений от студентов киношколы после скандала

0:51
Шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян призвал студентов и администрацию киношколы принести ему свои извинения после публичного скандала. 

Режиссёр Сарик Андреасян
Фото: https://www.instagram.com/sarik_andreasyan by Инстаграм Сарика Андреасяна is licensed under public doman
Режиссёр Сарик Андреасян

Сарик Андреасян признал, что был не прав, общаясь с учащимися киношколы на повышенных тонах, но за своё мнение об Андрее Тарковском он извиняться не собирается.

Оскорбило режиссёра то, что один из студентов сфотографировался с ним в маске в виде лошадиной головы.

"Сам я жду извинений директора киношколы и студентов за свой оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи", — написал Сарик в соцсетях.

Андреасян заявил, что сам Андрей Тарковский негативно отзывался о фильмах Сергея Бондарчука. Режиссёр назвал Тарковского диссидентом и предателем Родины.

Уточнения

Андре́й Арсе́ньевич Тарко́вский (4 апреля 1932, Завражье, Ивановская Промышленная область, СССР — 29 декабря 1986, Париж, Франция) — советский режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР (1980).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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